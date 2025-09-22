Семак объяснил важность победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» для всей РПЛ

«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили “Краснодар” далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху. Важно было победить… Думаю, нам победа была нужнее и удача где‑то нам улыбнулась. Я понимаю уровень давления и ответственности за результат. В целом, за исключением моментов, когда мы позволяли сопернику создавать, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо, интересный матч для болельщиков», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».