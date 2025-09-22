Семак: «Зенит» и еще один клуб больше всех страдают от судейских ошибок

«Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против “Краснодара”. Вы посмотрите прошлый сезон по статистике. “Зенит” — команда, которая больше всех страдает, наряду, если я не ошибаюсь, с “Динамо”. За последние три сезона против команды совершаются больше всего результативных ошибок», — приводит слова Семака с пресс-конференции сайт «Зенита». «Мы сегодня смогли реализовать те моменты, которые у нас были, а “Краснодар” не смог. В прошлом году нам не повезло, когда мы проиграли здесь благодаря своей ошибке, поздравили жителей с днем города. Сегодня, я думаю, нам нужнее было, и удача улыбнулась нам. Поэтому с точки зрения напряжения, атмосферы, хороший матч двух клубов, которые за последние семь лет завоевали в совокупности семь золотых медалей. Я думаю, что значение матча было очень хорошим, и оно оправдалось с точки зрения накала, борьбы, интриги до конца игры. Это тот статус матча, который сегодня был», — добавил тренер.