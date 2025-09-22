В Госдуме предположили, как Дзюба воспримет включение в базу «Миротворца»

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости предположил, что бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба с иронией и недоумением воспримет включение в базу «Миротворца».
Ранее стало известно, что Дзюба находится в базе скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец». В качестве причин в том числе указаны поддержка РФ и СВО.
«Кого только не включают в базу “Миротворца”! Это бесполезная организация, решения которой никак не влияют на судьбы людей. Какой смысл у этой организации во включении наших, и не только наших, известных людей, которые посетили Россию, бывшие территории Украины, вообще непонятно. От их решений ничего не зависит, это никого не пугает», — сказал Свищев.
«Думаю, Дзюба воспримет это с иронией и недоумением от того, за что же ему такая честь», — добавил собеседник агентства.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий с петербургским «Зенитом» по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок России.