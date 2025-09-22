Непомнящий раскрыл, как на «Спартак» повлияет дисквалификация Станковича

«Я могу сказать, что “Спартак” — это сверхэмоциональная команда, начиная с главного тренера и заканчивая всеми игроками. У Деяна Станковича на подсознательном уровне происходит некая связь с футболистами. Вот эти эмоции часто не помогают “Спартаку”. Они начинают играть очень напряжённо. Красно-белые выглядят зажатыми. Пропущенные голы их зажимают ещё больше, и они просто не справляются со своими эмоциями. А когда “Спартак” забивает и начинает играть свободно, он может победить любую команду. Я уже неоднократно говорил, что “Спартак” не уступает ни “Краснодару”, ни “Зениту”, ни ЦСКА по качеству игроков. В вопросе дисциплины они однозначно проигрывают.