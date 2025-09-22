Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.18
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
15.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Защитник «Балтики» Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в РПЛ

Футболист калининградской «Балтики» Александр Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона.

Источник: Чемпионат.com

Футболист калининградской «Балтики» Александр Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в Мир Российской Премьер-Лиге этого сезона. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

«Нет, рано ещё об этом говорить. Мы очень плодотворно поработали в предсезонку и в начале сезона. И собираемся продолжать добиваться успехов. Но о том, что будет в конце чемпионата, о борьбе за медали пока не думаем. Просто ставим на каждый следующий матч цель по набору очков, чтобы двигаться дальше. Каких-то супермечтаний и розовых очков у нас нет», — приводят слова Филина «Известия».

Отметим, что в прошлом сезоне «Балтика» выступала в Лиге Pari.