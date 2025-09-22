Защитник «Балтики» Филин ответил, обсуждают ли в команде борьбу за медали в РПЛ

«Нет, рано ещё об этом говорить. Мы очень плодотворно поработали в предсезонку и в начале сезона. И собираемся продолжать добиваться успехов. Но о том, что будет в конце чемпионата, о борьбе за медали пока не думаем. Просто ставим на каждый следующий матч цель по набору очков, чтобы двигаться дальше. Каких-то супермечтаний и розовых очков у нас нет», — приводят слова Филина «Известия».