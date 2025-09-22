В матче «Краснодар» — «Зенит» одновременно на поле играли 10 бразильцев. Это рекорд РПЛ

В матче «Краснодар» — «Зенит» был установлен новый рекорд чемпионата России по футболу. Так, на поле одновременно находились сразу 10 футболистов из Бразилии. Это рекордное число легионеров из одной страны в составах обеих команд за всю историю Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».