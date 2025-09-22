Станкович не понимает собственную команду, заявил Ташуев

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев заявил РИА Новости, что возглавляющий московский «Спартак» серб Деян Станкович не понимает, что из себя представляет команда и какова ее философия.
«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В последнем матче «красно-белые» дома одержали волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1). В этой встрече команда изменила тактическую схему, отойдя от игры в три центральных защитника и перейдя на «двойку». По ходу первого тайма при счете 0:1 тренерский штаб «Спартака» сделал двойную замену на флангах обороны.
«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое “Спартак”. “Спартак” — это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова. Вообще взаимодействие игроков — это основа футбола», — сказал Ташуев.
«Идет шарахание от итальянского футбола к другому, от одной схемы к другой. Во втором тайме игроки вернулись на свои позиции, Маркиньос налево, а Эсекьель Барко в центр, плюс вышли Пабло Солари и Манфред Угальде, и сразу игра завязалась. Сначала надо сделать стабильный состав, тогда будет игра. А разные схемы — это неправильно, все должно работать как швейцарские часы. Это как в обучении: нельзя сначала учить слова, а потом алфавит», — добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что в футболе все отлеживается постепенно. «Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто — я бывший футболист, я хорошо играл. Ситуация в “Спартаке” достаточно своеобразная, поэтому и нестабильная игра», — резюмировал Ташуев.
В 10-м туре РПЛ «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Нижним Новгородом». Эта встреча станет второй из пяти, которые Станкович пропускает из-за месячной дисквалификации во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза.