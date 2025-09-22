Станкович не понимает собственную команду, заявил Ташуев

«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое “Спартак”. “Спартак” — это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова. Вообще взаимодействие игроков — это основа футбола», — сказал Ташуев.