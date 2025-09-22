Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.16
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.50
П2
14.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Станкович не понимает собственную команду, заявил Ташуев

Ташуев: Станкович не понимает «Спартак» и его философию.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев заявил РИА Новости, что возглавляющий московский «Спартак» серб Деян Станкович не понимает, что из себя представляет команда и какова ее философия.

«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В последнем матче «красно-белые» дома одержали волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1). В этой встрече команда изменила тактическую схему, отойдя от игры в три центральных защитника и перейдя на «двойку». По ходу первого тайма при счете 0:1 тренерский штаб «Спартака» сделал двойную замену на флангах обороны.

«То в три центральных защитника играют, то в два, смена позиций в каждом матче. Это говорит о том, что он до конца не понимает, что такое “Спартак”. “Спартак” — это агрессивный и атакующий стиль, основанный на тончайшем взаимодействии игроков. Это было и при Константине Бескове, и при Олеге Романцеве. Состав был стабильный, все понимали друг друга с полуслова. Вообще взаимодействие игроков — это основа футбола», — сказал Ташуев.

«Идет шарахание от итальянского футбола к другому, от одной схемы к другой. Во втором тайме игроки вернулись на свои позиции, Маркиньос налево, а Эсекьель Барко в центр, плюс вышли Пабло Солари и Манфред Угальде, и сразу игра завязалась. Сначала надо сделать стабильный состав, тогда будет игра. А разные схемы — это неправильно, все должно работать как швейцарские часы. Это как в обучении: нельзя сначала учить слова, а потом алфавит», — добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в футболе все отлеживается постепенно. «Надо понимать, что такое стильный футбол, а не просто — я бывший футболист, я хорошо играл. Ситуация в “Спартаке” достаточно своеобразная, поэтому и нестабильная игра», — резюмировал Ташуев.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Нижним Новгородом». Эта встреча станет второй из пяти, которые Станкович пропускает из-за месячной дисквалификации во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза.