Игрок «Крыльев» Игнатенко: могу сразу сказать — звёздной болезни у меня не будет

«У меня не сносит крышу после старта в РПЛ. Я это могу сразу сказать. Спокойно двигаюсь в том же направлении. Никаких звёздных болезней не будет. Всё нормально. Я стараюсь не сильно обращать внимание на СМИ и то, что там про меня говорят. Стараюсь прибавлять в каждом матче», — сказал Владимир Игнатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.