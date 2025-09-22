Ричмонд
Зоран Тошич назвал футболиста ЦСКА, готового играть в Европе

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич поделился мыслями о 20-летнем полузащитнике красно-синих Матвее Кисляке, а также о 19-летнем нападающем москвичей Кирилле Глебове.

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич поделился мыслями о 20-летнем полузащитнике красно-синих Матвее Кисляке, а также о 19-летнем нападающем москвичей Кирилле Глебове.

— У ЦСКА сейчас много молодых талантливых ребят. Можете кого‑то выделить?

— Да, я слежу за ними. У них большое будущее не только в ЦСКА, но и в сборной России. Кисляк и Глебов очень ярко себя проявили уже в прошлом сезоне. Надеюсь, что раскроются ещё какие‑то таланты.

— Могут ли, на ваш взгляд, Кисляк и Глебов выступать в Европе?

— Кисляк готов играть в Европе. У Глебова сейчас первый полноценный сезон РПЛ, но у него есть скорость и понимание игры, завершение, хорошая статистика. Нужно дальше развиваться, — приводит слова Тошича «Матч ТВ».