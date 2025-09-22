Владимир Игнатенко: слежу за нападающими с качествами, как у меня — например, Холанд

«Не сказал бы, что я на кого-то ориентируюсь в европейском футболе из нападающих. Слежу в целом за нападающими с такими же качествами, как у меня — например, Дьёкереш и Холанд», — сказал Владимир Игнатенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.