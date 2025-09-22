Ричмонд
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: для нас Черчесов — лучший в РПЛ, были уверены в результате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о главном тренере грозненской команды Станиславе Черчесове.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о главном тренере грозненской команды Станиславе Черчесове.

«Оценивать что-либо пока рано: результаты работы менеджмента, тренерского штаба оцениваются в конце сезона. Но когда мы приглашали Черчесова, были уверены, что результат придёт. Он опытный, очень сильный тренер с большими достижениями в карьере. Для нас — лучший в Премьер-Лиге, как и все наши футболисты», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В шести матчах под его руководством грозненцы одержали три победы в чемпионате России и трижды сыграли вничью.