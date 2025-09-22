Ричмонд
Чемпион мира в составе Бразилии назвал лучшего российского футболиста

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и экс-защитник «Ромы» Алдаир назвал лучшего российского футболиста, с которым он когда-либо пересекался.

Источник: Чемпионат.com

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и экс-защитник «Ромы» Алдаир назвал лучшего российского футболиста, с которым он когда-либо пересекался. Бразильский ветеран выделил бывшего полузащитника «Ромы», «Порту» и сборной России Дмитрия Аленичева.

«Я встречался со многими российскими футболистами, но особенно уважаю Аленичева. Это игрок, которого я запомнил и отношусь к нему с большим уважением. Он лучший российский игрок, по моему мнению», — приводит слова Алдаира «Советский спорт».

Напомним, в составе «Порту» Аленичев становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. В обоих еврокубковых финалах Дмитрий сумел забить по голу.