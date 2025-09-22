«Хуже точно не будет». Глушаков предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

«Хотел бы я видеть Слуцкого в “Спартаке”? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе? Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.) Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», — приводит слова Дениса Глушакова интернет-портал «РБ Спорт».