«Хуже точно не будет». Глушаков предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков предложил свою кандидатуру на пост главного тренера московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Хотел бы я видеть Слуцкого в “Спартаке”? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе? Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.) Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», — приводит слова Дениса Глушакова интернет-портал «РБ Спорт».

Сейчас «Спартак» возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством команда идёт на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.