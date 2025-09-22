Ричмонд
Путин дал российское гражданство камерунской нападающей ЦСКА

Камерунская футболистка Онгене является трехкратной чемпионкой России. С 2015 года постоянно играет в суперлиге — сначала за химкинскую «Россиянку», потом за ЦСКА.

Источник: РБК Спорт

Нападающая ЦСКА и сборной Камеруна по футболу 36-летняя Габриэль Абуди Онгене получила российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина.

Онгене играла в России в 2012 году за калининградскую «Альфу», потом вернулась на родину. В 2015-м она пополнила состав химкинской «Россиянки», в которой дважды становилась лучшим бомбардиром клуба и завоевала золото чемпионата России (2016).

С 2017 года камерунка выступает за ЦСКА, стала с ним чемпионкой в 2019 и 2020 годах, выиграл три Кубка и один Суперкубок России.

С 2008 года Онгене вызывали в сборную Камеруна, в том числе на Олимпиаду и чемпионат мира. Она является победительницей Африканских игр (2011).