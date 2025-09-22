Министр спорта РФ Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым

В понедельник, 22 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что Михаил Дегтярев в ближайшее время проведет встречу с представителями клубов и РФС. Ранее министр спорта объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в премьер-лиге будет ужесточен. Ожидается, что команды смогут заявлять на сезон не более 10 иностранцев, при этом на поле смогут находиться не более 5 из них.