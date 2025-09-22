Ричмонд
Тренер «Спартака» стал меньше общаться с детьми

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович испытывает трудности в общении с сыновьями, сообщает Legalbet.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, это связано с тем, что Станкович решил в минувшем сезоне сменить своего представителя, перестав работать с агентством Roc. Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc. Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но футболисты не захотели менять представителей.

21 сентября «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.