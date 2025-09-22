Тренер «Спартака» стал меньше общаться с детьми

По информации источника, это связано с тем, что Станкович решил в минувшем сезоне сменить своего представителя, перестав работать с агентством Roc. Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc. Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но футболисты не захотели менять представителей.