Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
23.09
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.48
Футбол. Испания
23.09
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.27
П2
3.30
Футбол. Испания
23.09
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Испания
23.09
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.49
П2
2.35
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Жерсон может улететь из России и не сыграть за «Зенит» в сентябре — ESPN

Процесс восстановления бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона затянулся.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает издание ESPN, футболист, страдающий от мышечного повреждения, начал рассматривать вариант с поиском частного физиотерапевта в другой стране.

По данным источника, Жерсон может не успеть восстановиться до конца сентября. В оставшиеся дни месяца сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (27 сентября) и с «Рубином» в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (30 сентября).

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн. Всего футболист принял участие в шести играх за клуб и не отметился результативными действиями.