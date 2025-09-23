Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
П1
1.46
X
4.74
П2
7.50
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
П1
2.32
X
3.27
П2
3.43
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
П1
8.50
X
6.02
П2
1.37
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
П1
3.20
X
3.50
П2
2.39
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

«Спартак» — единственная команда, за которую ещё не забивали россияне в новом сезоне РПЛ

Московский «Спартак» стал единственной командой, за которую ещё не забивали россияне в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в телеграм-канале.

По информации источника, в составе красно-белых в чемпионате России отличались аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко (3), форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия (2), бразильский вингер Маркиньос (2), люксембургский опорный хавбек Кристофер Мартинс (2), коста-риканский нападающий Манфред Угальде (2), аргентинский вингер Пабло Солари (2) и португальский опорный полузащитник Жедсон Фернандеш (1).

Отметим, что за «Локомотив» (20 голов) и «Сочи» (5 голов) забивали только россияне.