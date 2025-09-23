Быстров: «Нахрен нужен такой нападающий? Думаю, я Соболева даже спиной смогу обогнать»

Александр Соболев отыграл 78 минут, но результативными действиями не отметился.
— Ты представляешь, если они хотя бы один раз сыграют 11 против 11. Они же сейчас в Краснодаре играли вдесятером, без нападающего. Кто бы мне что ни говорил, но «Зенит», матч тяжелейший, выходит без нападающего. То есть опять Семак попадает под лимит и начинается вот это дергание футболистов. Ничего не остается, как ставить Соболева в состав.
Я не знаю, может, статистика что-то другое покажет, но для меня Соболев не зацепился ни за один мяч.
— Ну тяжело было…
— Но подожди: когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может убежать — да на хрен тебе нужен такой форвард? Ты извини меня. Ворота впереди, а он бежит так, будто у него к ногам четыре гири привязаны.
Я, честно говоря, вообще в чемпионате России не знаю ни одного нападающего, который мог бы убежать от центрального защитника. Даже Мелкадзе может… Я думаю, что даже я сейчас спиной Соболева смогу обогнать. Честно.
В текущем сезоне Александр Соболев забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 11-ти матчах за «Зенит».