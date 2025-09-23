В ЦСКА отказались от трансфера пятикратного чемпиона России Кузяева

ЦСКА не будет подписывать контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым. Об этом «Матч ТВ» сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
«Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб», — сказал Брейдо.
Ранее о переговорах 32-летнего Кузяева с ЦСКА сообщал «Спорт-Экспресс».
Кузяев в июне после завершения контракта покинул французский «Гавр», где играл с 2023 года.
Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В сборной России у футболиста 51 матч и три гола.