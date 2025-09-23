Ричмонд
Талалаев раскрыл, когда «Балтика» устанет от высокоинтенсивного футбола

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, когда калининградская команда устанет играть в высокоинтенсивный футбол.

Источник: Чемпионат.com

— Когда «Балтика» устанет?

— Люди, которые смотрят за нашей командой, знают, что каждые шесть недель мы становимся ещё более интенсивными. Работа современных тренеров очень сильно отличается от нашей старой советской школы. У нас нет большого отличия между подготовительным и соревновательным циклом. Поэтому не знаю, напугаю я соперников или нет, но футбол «Балтики» с каждым шестинедельным циклом будет становиться ещё более интенсивным, — сказал Талалаев в выпуске YouTube-канала «Про наш футбол».

«Балтика» после девяти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.