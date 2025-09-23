Жерсон собирается лечить травму бедра за границей. Вернется ли в Россию?

Слухи о желании Жерсона покинуть «Зенит» становятся все громче. Новые разговоры на данную тему начались после новости, что хавбек планирует восстанавливаться от травмы бедра, из-за которой не играет месяц, с личным физиотерапевтом. Кроме того, он рассматривает вариант лечения за границей.
Затянувшаяся пауза
Полузащитник «Зенита» Жерсон с конца августа не выходит на поле. У 28-летнего бразильца травма бедра, и процесс восстановления затянулся. По информации ESPN, футболист рассматривает возможность нанять частного физиотерапевта или даже обратиться за лечением в другую страну.
В оставшиеся дни месяца сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре российской премьер-лиги (27 сентября) и с «Рубином» в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России (30 сентября). И по самым оптимистичным прогнозам, полузащитник вернется на поле к противостоянию с командой Рашида Рахимова. Однако в «Зените» на это практически не рассчитывают.
Слухи о желании уехать
Чем дольше Жерсон вне игры, тем громче разговоры о его желании уехать. В СМИ регулярно появляются сообщения, что хавбек чувствует себя несчастным в Санкт-Петербурге и подумывает о смене чемпионата.
Сомневаются в появлении футболиста на поле и эксперты. Так, бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил удивление, почему бразилец так долго не играет.
«Без сомнения, очень качественный полузащитник. Но его внедрение в команду слишком затянулось, и мне это непонятно! Если причины не футбольные, то с такими игроками лучше расставаться», — сказал Корнеев.
В «Зените» эти разговоры опровергают. Ассистент Сергея Семака Виллиам де Оливейра объяснил все «выражением лица» футболиста.
«Говорят, Жерсон не хочет здесь играть, он несчастлив… Это все неправда. Мы постоянно рядом — видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, будто он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек, который все время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь», — приводит слова Оливейры Sport.ru.
Жена против переезда
Интересно, что близкие игрока не поддерживают идею ухода. По данным Legalbet, жена Грейс Гонсалвеш уговаривает Жерсона остаться. Семья чувствует себя комфортно в Петербурге: дочь посещает детские праздники, супруга регулярно приходит на матчи «Зенита».
После переезда в Россию летом 2025 года Жерсон провел всего шесть матчей за сине-бело-голубых в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Для футболиста, за которого клуб выплатил солидную сумму, такой старт выглядит неудачным.
И именно на фоне травмы, срыва сроков восстановления и отсутствия голов слухи об уходе кажутся особенно убедительными, несмотря на активные опровержения этого со стороны «Зенита».