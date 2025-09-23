«Краснодар» в 3,5 раза превзошел «Зенит» по моментам, но все решили детали от Семака. 8 наблюдений по главному матчу круга

5. «Зенит» поставил на контратаки и микроэпизоды. В первом тайме единственным серьезным моментом стала подача Мантуана на Луиса Энрике, который бодался с Петровым в воздухе, но опытного россиянина на удивление не переиграл. Хотя набегал очень перспективно. А во втором сработало банальное и естественное. Жубал все-таки третий центральный защитник «Краснодара» — бразильца запутало обычное скрещивание Глушенкова и Соболева, в результате которого Соболев стянул Оласу, а Глушенков со своего фланга двинул в центр. В итоге Максим остался один и пробил между ногами Агкацеву просто идеально. Жубал летел в подкате очень мощно, но не долетел, потому что проспал перестроение. Надо сказать, что одного Жубала здесь винить не стоит — Тормена вывалился на Луиса Энрике, а Петров решил вернуться, но страховать Тормену по позиции почему-то не пошел. В итоге Жубал и Петров создали Глушенкову огромную свободу в штрафной.