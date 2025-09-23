«Краснодар» в 3,5 раза превзошел «Зенит» по моментам, но все решили детали от Семака. 8 наблюдений по главному матчу круга

«Краснодар» и «Зенит» выдали настоящую бойню чемпиона и вице-чемпиона, в которой выиграл серебряный призер, но все было очень близко.
Вот восемь главных наблюдений по самой важной встрече первого круга РПЛ.
1. «Краснодар» не рассчитывал на Диего Косту и Черникова, поэтому в паре центральных защитников образовался Жубал, а в опорной зоне вышла связка Кривцов — Аугусто. В остальном у Мусаева все получилось очень стандартно: Са расположился слева в атаке, Батчи — справа. В центре нападения — несокрушимый Кордоба, а под атакующей тройкой — Сперцян. Поэтому потери Черникова и Косты на первый взгляд ничего не поменяли и команду не ослабили. Но это только на первый взгляд.
2. Сергей Семак еще недавно был топовым специалистом по подстройке. В важных матчах питерцы часто превосходили соперника в нюансах, которые находил Сергей Богданович и его тренерский штаб. И в этот раз попытка отсканировать слабости «Краснодара» тоже случилась — Луиса Энрике перевели налево под Петрова, а Глушенков получил самую удобную позицию — свободного творца справа. Педро оказался в роли оттянутого нападающего или «десятки» в центре, парой опорников выступили Вендел и Барриос. Очень занятно, что в основе «Зенита» появился Соболев. С учетом утраты российского спортивного гражданства Дугласом Сантосом позиции Александра в центре атаки прямо сейчас максимально усилены. Иначе «Зенит» не впишется в лимит.
3. Сразу скажу, что «Краснодар» выглядел опаснее соперника, особенно в первом тайме. Атаки слева и справа от команды Мурада Мусаева прокатывались очень регулярно. Особенно куражился левый фланг «быков», где Глушенкову часто не хватало оборонительных способностей. Уже на 43-й секунде из-под Максима простреливал Оласа, но Батчи не пробил мимо Адамова. Вообще за первые 15 минут первого тайма краснодарцы создали четыре голевых момента. Два из них — с правого фланга «Зенита». Причем во втором тайме Оласа создал еще один момент, уйдя от Глушенкова в чужой штрафной. В общем, здесь у «Зенита» действительно было тонко. Но не порвалось.
4. «Краснодар» по продвинутой статистике насоздавал на 2,61 гола по xG, второй показатель для себя в текущем чемпионате, тогда как у «Зенита» — всего лишь 0,77. Для питерцев, начиная со старта прошлого сезона, это самые слабые цифры в выигранном матче. И четвертый худший показатель всего. Меньше на этом отрезке было только в двух встречах против «Спартака» и в игре с «Ахматом» в Грозном. При этом «Краснодар», опять-таки на отрезке со старта прошлого чемпионата, по xG создал больше любого соперника «Зенита». В общем, краснодарцы сделали все, чтобы победить, но решили детали.
5. «Зенит» поставил на контратаки и микроэпизоды. В первом тайме единственным серьезным моментом стала подача Мантуана на Луиса Энрике, который бодался с Петровым в воздухе, но опытного россиянина на удивление не переиграл. Хотя набегал очень перспективно. А во втором сработало банальное и естественное. Жубал все-таки третий центральный защитник «Краснодара» — бразильца запутало обычное скрещивание Глушенкова и Соболева, в результате которого Соболев стянул Оласу, а Глушенков со своего фланга двинул в центр. В итоге Максим остался один и пробил между ногами Агкацеву просто идеально. Жубал летел в подкате очень мощно, но не долетел, потому что проспал перестроение. Надо сказать, что одного Жубала здесь винить не стоит — Тормена вывалился на Луиса Энрике, а Петров решил вернуться, но страховать Тормену по позиции почему-то не пошел. В итоге Жубал и Петров создали Глушенкову огромную свободу в штрафной.
6. Второй гол «Зенита» — гимн сосредоточенности одних и усталости вторых. Снова все пришло с правого фланга обороны «Краснодара», где Петров дал Глушенкову идеально набросить в центр штрафной, откуда Энрике пробивал головой в абсолютно разреженном пространстве. Оласа не добежал, а Жубал и Тормена не сомкнулись на набегающего. Очень странная ситуация, непохожая на обычный «Краснодар». Возможно, в обоих голах как раз и повлияло отсутствие Диего Косты, который в таких ситуациях страхует ошибающихся партнеров, — Жубал такую роль просто не вытянул.
7. Во втором тайме «Зенит» перестроился на три центральных защитника при счете 1:0 в свою пользу. Критики назвали это трусостью Семака, поклонники — рационализмом. Но в итоге «Зенит» и второй забил, и игру успокоил. Что тут еще скажешь? Победа очень важная, и она в руках Санкт-Петербурга. Понятно, что «Краснодар» был гораздо острее, но счет — на табло.
8. Интересно, что Мусаев в этом матче сделал только одну замену — Кривцов уступил место Перрену во втором тайме. При этом Эдуард опустился вторым опорником вместо Никиты, а Гаэтан сыграл «десятку». Надо сказать и о Кордобе. С Джоном «Зенит» сыграл максимально плотно, позволив совершить колумбийцу всего лишь один удар в створ за матч. Для Джона это почти катастрофа, хотя в единоборствах он насобирал 42% выигранных. Солидные цифры, которые, правда, почти не конвертировались в опасные эпизоды. Из позитивного можно вспомнить разворот Эраковича в правой части чужой штрафной, но не более.
Конечно, «Краснодар» имел шансы победить, по моментам это совершенно точно так. Но в итоге ничего не вышло. Во-первых, Семак переиграл Мусаева в деталях. Во-вторых, неидеальная оборона «быков» в самый ответственный момент сломалась. Это тоже надо признать. И даже не сломалась, а сработала не на высшем уровне. Ну и Глушенков с Энрике этим воспользовались безупречно.