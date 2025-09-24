Ричмонд
Радимов обратился к Глушенкову: «Я тебя умоляю, пожалуйста! Меня это раздражает!»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов признался, что его раздражает поведение Максима Глушенкова после голов.

Источник: fc-zenit.ru

В матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» Глушенков забил на 60-й минуте и не стал праздновать гол.

«Глушенков просто поразил! Меня единственное, что раздражает — прямо не могу смотреть: ну ты должен праздновать голы, которые забиваешь! У тебя есть 10 человек в команде, другие хотят праздновать! Глуш, я тебя умоляю, пожалуйста, хватит, празднуй следующий гол! Покажи вот так после следующего гола (продемонстрировал жест Аршавина, приложив палец к губам — прим. Sport24)», — сказал Радимов в программе «Это футбол, брат!».