Радимов обратился к Глушенкову: «Я тебя умоляю, пожалуйста! Меня это раздражает!»

«Глушенков просто поразил! Меня единственное, что раздражает — прямо не могу смотреть: ну ты должен праздновать голы, которые забиваешь! У тебя есть 10 человек в команде, другие хотят праздновать! Глуш, я тебя умоляю, пожалуйста, хватит, празднуй следующий гол! Покажи вот так после следующего гола (продемонстрировал жест Аршавина, приложив палец к губам — прим. Sport24)», — сказал Радимов в программе «Это футбол, брат!».