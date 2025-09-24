Ричмонд
«Так играть — себя не уважать»: ЦСКА раскритиковали после победы над «Сочи»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев признался, что остался недоволен игрой армейского клуба в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Бедный “Сочи” никого не может обыграть, а в пользу ЦСКА назначили два пенальти… Куда такая игра… Так выигрывать — себя не уважать. Армейцы должны были уже в первом тайме решать исход всего матча против такой команды. А они дали им забить в свои ворота… Не складывается у меня это», — заявил он.

Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась победой гостей — 3:1. Счет в матче точным ударом из-за пределов штрафной площади на 38-й минуте открыл Антон Зиньковский. Армейцы сначала ответили дублем полузащитника Ивана Облякова во втором тайме, успешно реализовав два из двух назначенных пенальти, а затем на 95-й минуте в пустые ворота мяч отправил Матвей Кисляк.

После этой встречи команда под руководством Фабио Челестини набрала 18 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ 28 сентября ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет калининградскую «Балтику», стартовый свисток для команд прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Сочи
1:3
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Фабио Челестини
Голы
Сочи
Антон Зиньковский
(Яхья Аттьят-Аллах)
39′
ЦСКА
Иван Обляков
58′
Иван Обляков
68′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
90+5′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
10
Мартин Крамарич
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
57′
82
Сергей Волков
84′
59
Руслан Барт
29
Роман Ежов
68′
73′
27
Кирилл Заика
9
Захар Федоров
49′
73′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
77′
6
Игнасио Сааведра
20
Дмитрий Васильев
73′
19
Александр Коваленко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
90
Матвей Лукин
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
24
Рамиро Ди Лусиано
46′
9
Алеррандро
80′
83′
5
Родриго Вильягра
8
Артем Шуманский
46′
37
Энрике Кармо
48′
52
Артем Бандикян
90′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
Статистика
Сочи
ЦСКА
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
3
6
Угловые
12
5
Фолы
15
7
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти