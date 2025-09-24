За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!

22-летний латераль, чьё имя прогремело на старте этого чемпионата, тоже проводит дебютный сезон в РПЛ. Это если не считать один выход Сауся на замену в «Зените» в 2023 году, когда он сыграл несколько минут в матче с «Факелом». Владислав был в топ-клубе из Санкт-Петербурга с 17 до 20 лет. Выступал за молодёжку, за дубль во Второй лиге, несколько раз ездил на сборы с основой. Но в штабе «Зенита» посчитали, что парень сырой для РПЛ. Сауся отправили в аренду в «Шинник», а летом 2024-го продали за € 150 тыс. в «Балтику». Всего за год хавбек поднялся с калининградцами в элиту, а уже в июле забил победный гол «Спартаку» в Москве.