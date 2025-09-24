Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
4.10
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.82
П2
3.89
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.65
П2
3.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.75
П2
5.53
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.01
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.80
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
5.10

Ташуев объяснил, из-за чего футболисты «Спартака» сходят с ума

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями по поводу положения дел в московском «Спартаке».

Источник: Чемпионат.com

Он считает, что футболисты команды «сходят с ума» из-за постоянной смены игровой расстановки. По мнению Ташуева, тренеру красно-белых Деяну Станковичу стоит остановиться на одной схеме и оттачивать её до идеала.

«Как только футболисты встали на свои позиции, к “Спартаку” пришёл результат. Когда “Спартак” перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы.

Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её", — приводит слова Ташуева Metaratings.