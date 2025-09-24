В «Зените» новый лидер: вот кто на самом деле тащит команду Семака

В девятом туре РПЛ «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:0. Это был важнейший матч — в случае поражения питерцы могли отстать от лидера на 9 очков. Но победа помогла сократить отставание всего до трех очков.
«Зениту» помог победить «Краснодар» вратарь — Адамов снова спас
«Зенит» выиграл, но матч был крайне близким — по данным «Яндекс Спорттех», «Краснодар» был лучше по xG (2.65 против 0,49). Большую роль в победе сыграл вратарь «Зенита» Денис Адамов — уже на первой минуте он совершил мощный сейв. Забей «Краснодар» в самом начале, неизвестно, как бы все закончилось.
Это не первый раз, когда Адамов спасает «Зенит». Так же было на 7-й минуте против махачкалинского «Динамо» — тогда он защитил ворота при выходе один на один.
Адамов провел в запасе «Зенита» весь прошлый сезон — в той же роли начал этот. Но после нескольких неудачных матчей Латышонка неожиданно пробился в основу. Адамов открыл сезон РПЛ матчем против «Спартака», где сразу же мощно показал себя.
«Зенит» играл в меньшинстве весь второй тайм, но спас ничью. Этого бы не случилось, если бы не Адамов. Во втором тайме он совершил четыре сейва — сначала потянул почти «мертвый» удар Барко со штрафного:
А затем вытащил три опаснейших удара красно-белых — в том числе прямым ударом с углового:
Адамов превзошел Латышонка — сейчас он лучший вратарь РПЛ
После «Спартака» Адамов отыграл четыре матча, где снова был лучшим. Против «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» выручил на первых минутах. Против «Балтики» спас в концовке — сначала на 61-й, а потом на 94-й минуте, когда по-хоккейному потащил удар Оффора.
Матч закончился нулевой ничьей — сейв Адамова в концовке спас «Зениту» очки:
Своими спасениями Адамов уже сохранил «Зениту» массу очков. После «Спартака» в четырех матчах с ним на воротах совокупный xG соперников «Зенита» составил 6,09 (по данным «Яндекс Спорттех»). Но ни в одном матче Адамов не пропустил — в РПЛ у него уже четыре «сухаря» подряд.
Согласно статистике, Адамов с запасом — лучший втарь РПЛ в этом сезоне. У него 90% отбитых ударов, следующий в топе — Бориско из «Балтики» (81%). Процент отбитых ударов выше 80 считается отличным показателем, выше 90 — элитным. Для сравнения: процент Латышонка в этом сезоне 55%, в прошлом — 83%.
В прошлом сезоне Латышонок считался одним из лучших вратарей РПЛ, а по большинству показателей — лучшим. Но Адамов вытеснил его из основы и стал лидером, который тащит «Зенит», несмотря на слабую игру команды. Он уже спас массу очков «Зениту» — в играх, где они их не всегда заслуживали.