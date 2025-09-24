Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.49
П2
4.58
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.82
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.24
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.69
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.76
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.06
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.29
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.60
П2
7.10
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.69
П2
5.10
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

В «Зените» новый лидер: вот кто на самом деле тащит команду Семака

Неожиданный герой.

Источник: Sport24

В девятом туре РПЛ «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:0. Это был важнейший матч — в случае поражения питерцы могли отстать от лидера на 9 очков. Но победа помогла сократить отставание всего до трех очков.

«Зениту» помог победить «Краснодар» вратарь — Адамов снова спас

«Зенит» выиграл, но матч был крайне близким — по данным «Яндекс Спорттех», «Краснодар» был лучше по xG (2.65 против 0,49). Большую роль в победе сыграл вратарь «Зенита» Денис Адамов — уже на первой минуте он совершил мощный сейв. Забей «Краснодар» в самом начале, неизвестно, как бы все закончилось.

Источник: Матч ТВ

Это не первый раз, когда Адамов спасает «Зенит». Так же было на 7-й минуте против махачкалинского «Динамо» — тогда он защитил ворота при выходе один на один.

Источник: Матч ТВ

Адамов провел в запасе «Зенита» весь прошлый сезон — в той же роли начал этот. Но после нескольких неудачных матчей Латышонка неожиданно пробился в основу. Адамов открыл сезон РПЛ матчем против «Спартака», где сразу же мощно показал себя.

«Зенит» играл в меньшинстве весь второй тайм, но спас ничью. Этого бы не случилось, если бы не Адамов. Во втором тайме он совершил четыре сейва — сначала потянул почти «мертвый» удар Барко со штрафного:

Источник: Матч ТВ

А затем вытащил три опаснейших удара красно-белых — в том числе прямым ударом с углового:

Источник: Матч ТВ

Адамов превзошел Латышонка — сейчас он лучший вратарь РПЛ

После «Спартака» Адамов отыграл четыре матча, где снова был лучшим. Против «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» выручил на первых минутах. Против «Балтики» спас в концовке — сначала на 61-й, а потом на 94-й минуте, когда по-хоккейному потащил удар Оффора.

Матч закончился нулевой ничьей — сейв Адамова в концовке спас «Зениту» очки:

Источник: Матч ТВ

Своими спасениями Адамов уже сохранил «Зениту» массу очков. После «Спартака» в четырех матчах с ним на воротах совокупный xG соперников «Зенита» составил 6,09 (по данным «Яндекс Спорттех»). Но ни в одном матче Адамов не пропустил — в РПЛ у него уже четыре «сухаря» подряд.

Согласно статистике, Адамов с запасом — лучший втарь РПЛ в этом сезоне. У него 90% отбитых ударов, следующий в топе — Бориско из «Балтики» (81%). Процент отбитых ударов выше 80 считается отличным показателем, выше 90 — элитным. Для сравнения: процент Латышонка в этом сезоне 55%, в прошлом — 83%.

В прошлом сезоне Латышонок считался одним из лучших вратарей РПЛ, а по большинству показателей — лучшим. Но Адамов вытеснил его из основы и стал лидером, который тащит «Зенит», несмотря на слабую игру команды. Он уже спас массу очков «Зениту» — в играх, где они их не всегда заслуживали.