В «Зените» новый лидер: вот кто на самом деле тащит команду Семака

В прошлом сезоне Латышонок считался одним из лучших вратарей РПЛ, а по большинству показателей — лучшим. Но Адамов вытеснил его из основы и стал лидером, который тащит «Зенит», несмотря на слабую игру команды. Он уже спас массу очков «Зениту» — в играх, где они их не всегда заслуживали.