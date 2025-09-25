Кузяев заявил, что рад вернуться в Татарстан

«Эмоции, естественно, положительные! Во-первых, я вернулся на родину, здесь, в Татарстане, я родился, в Набережных Челнах. Это мой родной регион. Я очень рад оказаться в этой команде. С главным тренером Рашидом Маматкуловичем я делал свои первые шаги в Российской премьер-лиге. И когда появилась возможность снова с ним поработать, я согласился», — приводятся слова Кузяева на сайте «Рубина». «В первую очередь я отталкивался от спортивной составляющей. Я знаю Олега Иванова, Антона Швеца, был в сборной с Артуром Нигматуллиным. В первую очередь я смотрел на команду в целом. Естественно, ребята помогут мне в адаптации в команде и клубе. Думаю, моя адаптация не затянется слишком долго. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками “Рубина” на наших матчах и также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я — нет. Не нужно забывать свои корни. Я смотрел матчи “Рубина” и вижу, что в каждой игре команда умирает на поле и нет равнодушных, как и говорит Рашид Маматкулович. Действительно хочется стать частью этого коллектива и тоже биться за эту команду и побеждать. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку!» — добавил 32-летний полузащитник.