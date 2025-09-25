«Это мой народ. Не нужно забывать свои корни». Кузяев — об отношении к фанатам «Рубина»

— Я с нетерпением жду встречи с болельщиками «Рубина» на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я — татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я — нет. Не нужно забывать свои корни.