«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея

Будущий лимит на легионеров в РПЛ по схеме «6+5» только подталкивает к этому решению. Как создать максимальную конкуренцию при таких ограничениях? Пусть россияне конкурируют за место в основе с россиянами, а пять легионеров — с пятью другими легионерами на тех же позициях. Футболистов одинаково высокого уровня собрать сложно, ведь мало кто захочет сидеть на скамейке. Альтернативный вариант — молодые южноамериканцы будут подменять опытных лидеров вроде Вендела, Дугласа Сантоса или Нино, понимая, что пока не могут стабильно играть в основе из-за лимита. Но когда звёзды уйдут, их места займут уже адаптированные, созревшие и подготовленные бразильцы. Этот путь прошёл и Педро, который стал играть более заметную роль в «Зените» после продажи Клаудиньо.