«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться

«На тот момент сложно было говорить об изменениях, потому что тяжело менять то, что работает. Это работало в конце первой части сезона, это работало во вторых таймах во время неудачного отрезка. Если вы посмотрите на составы в матчах, где “Спартак” выдавал два разных тайма, далеко не всегда в них я проводил много замен в перерыве. Одни и те же футболисты выдавали разные таймы.