«Одно слово, которое подбираю, это “дуркует”». Гончаренко — о Казарцеве

«Вот с моей стороны, находясь в Нижнем, мы побаивались Василия и на VARе тоже, потому что мы понимали, что здесь непредсказуемые какие-то действия могут быть. Мне Василий в начале карьеры очень нравился, то есть его манера, его поведение, потом что-то перекрутило. Вот здесь одно слово, которое подбираю, это “дуркует” (смеётся). Вот по-другому очень сложно.



И начиная, мне кажется, вот моя игра ЦСКА — “Краснодар”, когда я в “Краснодаре” был, когда он не поставил на 90+ в ворота ЦСКА пенальти, когда весь стадион это видел. Дивеев уже поднял две руки, что это будет пенальти, — нет, ничего не было. И потом полчаса проходит, он перед всеми извиняется. “Ребята, извините, чёрт попутал”. Мне кажется, после этой игры у него вот это началось дуркование», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».