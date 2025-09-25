Семак заявил, что гражданство РФ для Вендела пока не обсуждалось

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что получение футболистом клуба Венделом российского паспорта пока не обсуждалось.
В октябре Вендел формально сможет претендовать на получение российского паспорта. Он играет за «Зенит» с 2021 года.
«Паспорт Вендела на сегодняшний день если и обсуждается, то только в качестве шуток. Никакой другой информации у меня нет», — цитирует Семака сайт клуба.
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» 27 сентября на своем поле в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).