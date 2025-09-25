«Новый Дзюба» или российский Холанд? Что за форвард забил «Спартаку» и стал разрывать РПЛ

Прошедший тур РПЛ запомнился не только битвой «Зенита» с «Краснодаром» и другими широко обсуждавшимися событиями, но и голом нападающего «Крыльев Советов» Владимира Игнатенко. Фактурный 19-летний парень ростом 194 см забил не кому-нибудь, а «Спартаку», да ещё и в Москве! Вдобавок действительно здорово исполнил эпизод. После кросса с правого фланга мастерски сыграл на опережение, как это делают самые высококлассные центрфорварды, и пробил головой в дальний нижний угол без шансов для Александра Максименко. С рикошетом от земли — так, чтобы вратарь не сумел потащить. Для Игнатенко это уже третий гол в нынешнем сезоне РПЛ, хотя во встрече со «Спартаком» он впервые попал в основу. Откуда же взялся новый самарский бомбардир?