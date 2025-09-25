Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.52
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.52
П2
5.75
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.40
П2
4.53
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.83
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.58
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.61
П2
2.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.70
П2
3.25
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.40
П2
1.25

ЦСКА подписал летом семь легионеров. Но по трансферам пока больше вопросов, чем ответов

Максим Никитин — об итогах трансферной кампании армейцев.

Источник: Спорт-Экспресс

Продажи на 19 миллионов евро

ЦСКА сильно реформировал состав в межсезонье. В летнее трансферное окно клуб после ухода главного тренера Марко Николича покинули Кристиан Бистрович, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич и Аббосбек Файзуллаев (за 7,5 миллиона евро в «Башакшехир» — здесь и далее все цены по данным Transfermarkt). Чуть позднее случился неожиданный оффер от «Аль-Джазиры» на 5 миллионов евро по Виллиану Роше, который в ЦСКА приняли. А еще вернулся на родину другой бразилец — Келлвен, который очутился в бразильском «Палмейрасе» за 6 миллионов евро. Плюсом — аренда Сейду Койта в «Генчлербирлиги» из Турции, причем аренда платная — 400 тысяч евро.

На продажах армейцы текущим летом заработали около 19 миллионов евро. Прекрасный результат, учитывая суммы, которые клуб в свое время тратил на ушедших футболистов. С этой точки зрения армейцы провели отличное трансферное окно, к которому в России никто не смог даже приблизиться (в первую очередь — по сумме сделок).

Покупки на 16 миллионов евро

Прямо сейчас нет вопросов по Жоао Виктору — бразилец легко встроился в команду Челестини, совершенно не выпадает и является основным футболистом ЦСКА. Фабио и болельщики потерю Роши даже не заметили. Зато уход Виктора заметили в «Васку», который последнее время проблемы в обороне заимел серьезные.

Матеус Алвес — 20-летний атакующий полузащитник, который тоже зарекомендовал себя сразу. У Челестини он выполняет роль оттянутого форварда, который открывается между линиями, отдает передачи и атакует вторым темпом. Матч против «Динамо» — пока главный российский актив Алвеса — 1+1 и заслуженное звание лучшего футболиста встречи. Но, опять-таки, человек достаточно молодой, и после резкого старта случилось торможение — Алвес удалился в игре с «Ростовом» и не сыграл против «Сочи». Без него армейцам уже непривычно и тяжело в созидании.

По остальным футболистам все по местам расставит время, но пока есть ощущение, что Верде и Руис — сыроваты. Нет представления, как латиноамериканцы помогут ЦСКА бороться за трофеи. То же самое — про Поповича и Ди Лусиано. Оба пока вообще не встроены в игру, хотя Лусиано уже выходил на замену в играх с «Сочи» и «Ростовом». Правда, цельного впечатления не произвел.

Пожалуй, из главных ожиданий — Энрике Кармо. Бразильца купили за внушительные деньги, и он действительно потенциальная звезда, который может выстрелить уже до нового года. Но, опять-таки, может, а не должен, потому что в 18 лет футболисты на взрослом уровне выстреливают очень редко, особенно после переезда на другой материк.

Что в итоге?

ЦСКА на самом деле провел очень странную кампанию на вход. Вокруг команды блуждали фамилии Пиняева, Баринова, Бельтрана, Стассена и Эмболо. Последние трое — статусные европейские форварды, двое первых — игроки сборной России, одни из лучших на своих позициях. После закрытия трансферного окна не срослось подписание Далера Кузяева, что подтвердил официальный спикер ЦСКА Кирилл Брейдо.

Далер в итоге оказался в «Рубине», а у ЦСКА прямо сейчас в составе — лишь два номинальных опорника: Матвей Кисляк и пришедший зимой Вильягра, уровень которого пока совершенно не ясен. Возможно, аргентинец действительно поможет, но рассчитывать на него — почти безумство. Другой аргентинец по фамилии Верде пока совсем не впечатляет, но, по всей видимости, и не должен.

Второго опорного исполняет Иван Обляков; но всем ясно, что лучшая позиция Ивана — ближе к атаке, опорным полузащитником он играет по необходимости.

Представьте, как помогли бы переходы Баринова или Кузяева? Но в центр купили Верде. Точнее, взяли в аренду.

В начале чемпионата многие восхищались формой Кругового.

Данил выдающимся образом провел несколько игр в качестве левого и правого вингера: забивал, отдавал, отлично действовал по всему флангу.

Но, как и в ситуации с Обляковым, Челестини выходит из кадрового голода необычными способами. Видимо, исправить ситуацию призван бразилец Кармо, но сможет ли? Повторюсь, 18-летнему парню это сложно. А представьте, если бы ЦСКА договорился с Пиняевым или Садуллаевым? Совершенно другое качество и уже понятный уровень обоих избавил бы Челестини от необходимости затыкать дыры.

Грустнее всего у ЦСКА выглядит центр атаки — Мусаев, Шуманский и Аллерандро, наигравший на обратную замену в Сочи. Не буду говорить, что это не набор команды-чемпиона — вы и так все знаете.

Лучший трансфер

У ЦСКА есть деньги. Судя по движениям на рынке, армейцы амбициозны и готовы выкатывать двузначные в миллионах цифры за переходы нужных футболистов. Например, за форварда Стассена из «Сент-Этьена» армейцы, говорят, были готовы платить до 25 миллионов евро, за Пиняева — 9, за Бельтрана — 12.

Не вышло. И пока все случившиеся переходы, кроме Жоао Виктора, — на вырост. То есть футболисты, которые могут выстрелить через год или два. А могут и не выстрелить — никто точно не знает.

Но амбиции у армейцев — самые серьезные. И они рассчитывают на трофеи уже сейчас, а не через год или два. И, по-моему, без центрального форварда и опорника добиться цели будет сложно.

Одно можно сказать точно: лучший трансфер ЦСКА этим летом — Фабио Челестини. Швейцарец терпеливо работает в тех условиях, которые есть. И извлекает максимальную пользу из текущих ресурсов.

Ну разве не красавец?

Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше