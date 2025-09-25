ЦСКА подписал летом семь легионеров. Но по трансферам пока больше вопросов, чем ответов

Продажи на 19 миллионов евро
ЦСКА сильно реформировал состав в межсезонье. В летнее трансферное окно клуб после ухода главного тренера Марко Николича покинули Кристиан Бистрович, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич и Аббосбек Файзуллаев (за 7,5 миллиона евро в «Башакшехир» — здесь и далее все цены по данным Transfermarkt). Чуть позднее случился неожиданный оффер от «Аль-Джазиры» на 5 миллионов евро по Виллиану Роше, который в ЦСКА приняли. А еще вернулся на родину другой бразилец — Келлвен, который очутился в бразильском «Палмейрасе» за 6 миллионов евро. Плюсом — аренда Сейду Койта в «Генчлербирлиги» из Турции, причем аренда платная — 400 тысяч евро.
На продажах армейцы текущим летом заработали около 19 миллионов евро. Прекрасный результат, учитывая суммы, которые клуб в свое время тратил на ушедших футболистов. С этой точки зрения армейцы провели отличное трансферное окно, к которому в России никто не смог даже приблизиться (в первую очередь — по сумме сделок).
Покупки на 16 миллионов евро
Прямо сейчас нет вопросов по Жоао Виктору — бразилец легко встроился в команду Челестини, совершенно не выпадает и является основным футболистом ЦСКА. Фабио и болельщики потерю Роши даже не заметили. Зато уход Виктора заметили в «Васку», который последнее время проблемы в обороне заимел серьезные.
Матеус Алвес — 20-летний атакующий полузащитник, который тоже зарекомендовал себя сразу. У Челестини он выполняет роль оттянутого форварда, который открывается между линиями, отдает передачи и атакует вторым темпом. Матч против «Динамо» — пока главный российский актив Алвеса — 1+1 и заслуженное звание лучшего футболиста встречи. Но, опять-таки, человек достаточно молодой, и после резкого старта случилось торможение — Алвес удалился в игре с «Ростовом» и не сыграл против «Сочи». Без него армейцам уже непривычно и тяжело в созидании.
По остальным футболистам все по местам расставит время, но пока есть ощущение, что Верде и Руис — сыроваты. Нет представления, как латиноамериканцы помогут ЦСКА бороться за трофеи. То же самое — про Поповича и Ди Лусиано. Оба пока вообще не встроены в игру, хотя Лусиано уже выходил на замену в играх с «Сочи» и «Ростовом». Правда, цельного впечатления не произвел.
Пожалуй, из главных ожиданий — Энрике Кармо. Бразильца купили за внушительные деньги, и он действительно потенциальная звезда, который может выстрелить уже до нового года. Но, опять-таки, может, а не должен, потому что в 18 лет футболисты на взрослом уровне выстреливают очень редко, особенно после переезда на другой материк.
Что в итоге?
ЦСКА на самом деле провел очень странную кампанию на вход. Вокруг команды блуждали фамилии Пиняева, Баринова, Бельтрана, Стассена и Эмболо. Последние трое — статусные европейские форварды, двое первых — игроки сборной России, одни из лучших на своих позициях. После закрытия трансферного окна не срослось подписание Далера Кузяева, что подтвердил официальный спикер ЦСКА Кирилл Брейдо.
Далер в итоге оказался в «Рубине», а у ЦСКА прямо сейчас в составе — лишь два номинальных опорника: Матвей Кисляк и пришедший зимой Вильягра, уровень которого пока совершенно не ясен. Возможно, аргентинец действительно поможет, но рассчитывать на него — почти безумство. Другой аргентинец по фамилии Верде пока совсем не впечатляет, но, по всей видимости, и не должен.
Второго опорного исполняет Иван Обляков; но всем ясно, что лучшая позиция Ивана — ближе к атаке, опорным полузащитником он играет по необходимости.
Представьте, как помогли бы переходы Баринова или Кузяева? Но в центр купили Верде. Точнее, взяли в аренду.
В начале чемпионата многие восхищались формой Кругового.
Данил выдающимся образом провел несколько игр в качестве левого и правого вингера: забивал, отдавал, отлично действовал по всему флангу.
Но, как и в ситуации с Обляковым, Челестини выходит из кадрового голода необычными способами. Видимо, исправить ситуацию призван бразилец Кармо, но сможет ли? Повторюсь, 18-летнему парню это сложно. А представьте, если бы ЦСКА договорился с Пиняевым или Садуллаевым? Совершенно другое качество и уже понятный уровень обоих избавил бы Челестини от необходимости затыкать дыры.
Грустнее всего у ЦСКА выглядит центр атаки — Мусаев, Шуманский и Аллерандро, наигравший на обратную замену в Сочи. Не буду говорить, что это не набор команды-чемпиона — вы и так все знаете.
Лучший трансфер
У ЦСКА есть деньги. Судя по движениям на рынке, армейцы амбициозны и готовы выкатывать двузначные в миллионах цифры за переходы нужных футболистов. Например, за форварда Стассена из «Сент-Этьена» армейцы, говорят, были готовы платить до 25 миллионов евро, за Пиняева — 9, за Бельтрана — 12.
Не вышло. И пока все случившиеся переходы, кроме Жоао Виктора, — на вырост. То есть футболисты, которые могут выстрелить через год или два. А могут и не выстрелить — никто точно не знает.
Но амбиции у армейцев — самые серьезные. И они рассчитывают на трофеи уже сейчас, а не через год или два. И, по-моему, без центрального форварда и опорника добиться цели будет сложно.
Одно можно сказать точно: лучший трансфер ЦСКА этим летом — Фабио Челестини. Швейцарец терпеливо работает в тех условиях, которые есть. И извлекает максимальную пользу из текущих ресурсов.
Ну разве не красавец?