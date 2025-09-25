ЦСКА подписал летом семь легионеров. Но по трансферам пока больше вопросов, чем ответов

ЦСКА сильно реформировал состав в межсезонье. В летнее трансферное окно клуб после ухода главного тренера Марко Николича покинули Кристиан Бистрович, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич и Аббосбек Файзуллаев (за 7,5 миллиона евро в «Башакшехир» — здесь и далее все цены по данным Transfermarkt). Чуть позднее случился неожиданный оффер от «Аль-Джазиры» на 5 миллионов евро по Виллиану Роше, который в ЦСКА приняли. А еще вернулся на родину другой бразилец — Келлвен, который очутился в бразильском «Палмейрасе» за 6 миллионов евро. Плюсом — аренда Сейду Койта в «Генчлербирлиги» из Турции, причем аренда платная — 400 тысяч евро.