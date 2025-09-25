В РПЛ мощно начали форварды-новички. Как «Рубин» и Махачкала нашли своих спасителей?

Потом форвард по прозвищу Жужу застрял на нижних этажах французского футбола, так как «Дижон» не продлил с ним контракт из-за травм. А в январе 2023 года Сиве оказался в «Генгаме» из Лиги 2. Первое время и там не радовал результативностью, однако прошедший сезон-2024/2025 стал переломным. Жак-Жюльен набрал 11+2 в 28 встречах и ещё пару мячей положил в Кубке Франции. В какой-то момент включился даже в борьбу за титул лучшего бомбардира второго дивизиона. Благодаря резкому прорыву Сиве обратил на себя внимание скаутов более солидных клубов, в том числе из Лиги 1. «Он уйдёт — это 100%», — говорили в «Генгаме». Форвард действительно уехал, но в Россию.