Жена футболиста Смолова раскритиковала знаменитый бренд одежды: «Рекомендую вообще не тратить деньги»

Напомним, что Смолов в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в составе «Краснодара», однако его контракт продлен не был. В нынешнем розыгрыше Кубка России он сыграл за медийную команду Broke Boys, вылетев от саратовского «Сокола» в 4-м раунде Пути регионов.