Жена футболиста Смолова раскритиковала знаменитый бренд одежды: «Рекомендую вообще не тратить деньги»

«Рекомендую вообще не тратить деньги на Miu Miu. Вся одежда (кроме кроссовок), что я покупала, после первой химчистки уже в отвратительном состоянии», — написала супруга Смолова в своем телеграм-канале.
Стоит отметить, что Miu Miu неоднократно занимал лидирующие позиции в рейтингах самых популярных брендов в мире в индустрии моды.
Напомним, что Смолов в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в составе «Краснодара», однако его контракт продлен не был. В нынешнем розыгрыше Кубка России он сыграл за медийную команду Broke Boys, вылетев от саратовского «Сокола» в 4-м раунде Пути регионов.