Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.52
П2
2.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.00
П2
35.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ференцварош
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
84.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
0
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
44.00
X
6.25
П2
1.15
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зальцбург
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
8.25
X
1.60
П2
4.35
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Жена футболиста Смолова раскритиковала знаменитый бренд одежды: «Рекомендую вообще не тратить деньги»

Карина Смолова, жена известного российского футболиста Федора Смолова, раскритиковала популярный итальянский бренд одежды Miu Miu.

Источник: Соцсети

«Рекомендую вообще не тратить деньги на Miu Miu. Вся одежда (кроме кроссовок), что я покупала, после первой химчистки уже в отвратительном состоянии», — написала супруга Смолова в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что Miu Miu неоднократно занимал лидирующие позиции в рейтингах самых популярных брендов в мире в индустрии моды.

Напомним, что Смолов в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в составе «Краснодара», однако его контракт продлен не был. В нынешнем розыгрыше Кубка России он сыграл за медийную команду Broke Boys, вылетев от саратовского «Сокола» в 4-м раунде Пути регионов.