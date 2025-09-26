У «Зенита» новый первый номер. Адамов невероятно хорош на старте сезона, он не пропускает четыре тура

В минувшее воскресенье питерцы обыграли в гостях «Краснодар» (2:0) усилиями Максима Глушенкова и Луиса Энрике, на счету которых по голу и ассисту. За счет этой победы «Зенит» запрыгнул обратно в топ-5 и сократил отставание от лидирующих «быков» всего до трех очков. Этот матч стал четвертым подряд на ноль в РПЛ для команды Сергея Семака. Главный творец такой серии и восстания сине-бело-голубых из пепла кошмарных первых туров — 27-летний голкипер Денис Адамов.
Воспитанник лучшей вратарской школы России последних лет. Но впервые заискрил в «Сочи»
Адамов оказался в академии «Краснодара» отчасти случайно. В родной для Дениса Ульяновск приехал скаут «быков», который хотел отсмотреть команду 1997 года рождения. Тренировка нынешнего голкипера «Зенита», выступавшего за 1998 год, закончилась раньше, но он остался на поле, так как забыл ключи от дома, а мама до вечера задерживалась на работе. «Тренер говорит: “Оставайся, вратарь всегда нужен”. Я остался — так меня и заметил селекционер “Краснодара”, — вспоминает Адамов.
В основе «быков» у Дениса не особо сложилось — всего три игры. Но несколько ярких моментов вратарь все же подарил. Один случился в 2019 году: для игровой практики Адамов вышел на встречу «Краснодара-3» (хотя уже был стабильным кипером второй команды) и забил победный гол на 90+4-й минуте «Интеру» из Черкесска — тренер с бровки посоветовал своему вратарю прибежать на розыгрыш углового при ничейном счете.
Дебют за взрослую команду состоялся на два года ранее и сложился не так удачно: выскочил в старте на матч Кубка России с «Томью», пропустил два мяча в первом тайме, а «быки» в итоге вылетели, проиграв 1:2. Победный у сибиряков забил, кстати, нынешний одноклубник — Соболев, а заменить Адамова был готов Латышонок, которого сейчас Денис вытеснил с позиции первого номера «Зенита». Дебют же в РПЛ в 2020-м получился еще эпичнее — во встрече с «Динамо» Адамов встал в рамку вместо удаленного на 17-й минуте Матвея Сафонова. В меньшинстве совершить подвиг не удалось — бело-голубые забили два.
В последнем туре чемпионата-2019/20 Денис вышел с первых минут в матче с «Ахматом» и наконец-то провел «сухую» игру. Но это было его последнее появление в футболке «Краснодара». В феврале 2021-го 23-летний футболист подписал контракт с «Сочи».
Стабильно играть в новом клубе Адамов стал только в следующем сезоне, когда в 7 из 11 матчей РПЛ не дал поразить свои ворота. С Денисом «Сочи» пропустил всего шесть мячей и в итоге занял второе место — лучший результат в истории.
Через год за талантливым и все еще молодым 25-летним кипером пришел «Зенит», заплативший сочинцам 1 миллион евро. В стане сине-бело-голубых Адамов мог оказаться еще летом 2020 года — тогда питерцы вроде бы выиграли конкуренцию, но в последний момент сделка сорвалась, хотя Денис даже ездил в Санкт-Петербург на медосмотр.
За два предыдущих года воспитанник «Краснодара» наиграл 32 игры в чемпионате и Кубке России, но не выделялся какими-то безумными сейвами или сильной статистикой. Все изменилось в минувшем августе.
Прямо сейчас Адамов — лучший вратарь РПЛ. Вытеснил Латышонка и исправил ужасный старт «Зенита»
Питерцы плохо начали сезон, добыв в первых пяти турах всего восемь очков. Латышонок, основной голкипер «Зенита» на старте, пропустил в них пять мячей и часто не выручал в простых ситуациях — до сих пор входит в пятерку худших вратарей чемпионата по предотвращенным голам.
И тут в игру вступил Адамов, который до этого прочно был кубковым бойцом. Первый матч РПЛ-2025/26 для Дениса выпал на огненное противостояние со «Спартаком». Пропустил два, в том числе обидный от Жедсона, но несколько раз здорово спас и в целом оставил приятное впечатление.
После этой встречи Сергей Семак сделал вратарскую рокировку: Адамов стал первым номером в чемпионате, а Латышонок теперь выходит в Кубке. Замена пока работает идеально — в РПЛ «Зенит» после игры со спартаковцами еще не пропускал.
Причем Денис в действительности спасает много и качественно. По многим метрикам страж ворот сине-бело-голубых идет в лидерах. Особенно восхищает статистика отраженных ударов — в процентном соотношении Адамов далеко впереди остальных.
Например, первый по этому показателю в прошлом сезоне — Евгений Латышонок — закончил его с показателем в 84,4% отраженных ударов. А рекордсменом за последние 10 сезонов внезапно является… Денис Адамов! В сезоне-2021/22 он выбил в «Сочи» 86,1%.
По общему количеству матчей на ноль на данный момент впереди Максим Бориско (5). На счету Адамова четыре «сухие» игры, но из-за того, что Денис пока провел на поле гораздо меньше времени (пять против девяти у Бориско), по проценту подобных матчей он снова где-то в космосе.
Статистика Дениса впечатляет, особенно если брать во внимание, что оборона «Зенита» не отличается стабильностью, часто допуская соперника к своей штрафной. Это отчетливо видно и в том, что Адамов — третий по среднему количеству совершенных сейвов за 90 минут (3,6). Тут он уступает только Никите Медведеву из «Пари НН» (3,8) и лидеру рейтинга Антону Митрюшкину из «Локо» (3,9).
Дополнительный и очень ценный козырь Дениса — он очень хорош при одиннадцатиметровых. Уже в питерском клубе хладнокровно брал удар Антона Заболотного в послематчевой серии пенальти в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 с ЦСКА, через год на той же стадии не дал забить Ивану Облякову, но уже непосредственно в игре, а недавно без гола с 11-метрового остался со своей скандальной попыткой Эсекьель Барко в пятом туре нынешнего чемпионата. Всего же у Адамова из 17 пенальти на уровне РПЛ, ФНЛ и Кубка — восемь отраженных!
Вряд ли что-то может помешать Денису и дальше быть одним из лидеров «Зенита». Сейчас он на кураже и понимает всю важность предоставленного ему шанса. Семак уже сделал правильный выбор на старте сезона, теперь главное — стабильность.
