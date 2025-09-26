У «Зенита» новый первый номер. Адамов невероятно хорош на старте сезона, он не пропускает четыре тура

Дебют за взрослую команду состоялся на два года ранее и сложился не так удачно: выскочил в старте на матч Кубка России с «Томью», пропустил два мяча в первом тайме, а «быки» в итоге вылетели, проиграв 1:2. Победный у сибиряков забил, кстати, нынешний одноклубник — Соболев, а заменить Адамова был готов Латышонок, которого сейчас Денис вытеснил с позиции первого номера «Зенита». Дебют же в РПЛ в 2020-м получился еще эпичнее — во встрече с «Динамо» Адамов встал в рамку вместо удаленного на 17-й минуте Матвея Сафонова. В меньшинстве совершить подвиг не удалось — бело-голубые забили два.