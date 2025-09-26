По какой схеме намерен играть «Спартак»? Как Челестини пройдет сложный отрезок карьеры в РПЛ? Интриги 10-го тура

«Спартак» — «Пари НН»: тройка или четверка защитников?
Красно-белые в ближайшие недели переживут интересный этап с «тренером Шредингера». Коуч у команды вроде бы есть, но вместе с тем на скамейке во время матчей его не будет аж до 21 октября, очень внушительный срок. О поведении Деяна Станковича и его эмоциональных срывах сказано уже много — исправится он или нет, решится ли руководство «Лукойла» на смену главного тренера? Все это повисшие в воздухе вопросы, на которые пока невозможно дать ответ.
Но самоустранился Станкович в самый неподходящий момент. «Спартак» снова завис в позиции тактической неопределенности. Команда начинала сезон со схемой в четыре защитника, потом перешла на тройку (казалось, под этот концепт и привезли Джику с Ву), а в последних двух матчах снова выходила в расстановке с четверкой. Тренеры много говорят о том, что вариативность — это здорово, но, кажется, тут немного другой случай. «Спартак» именно шарахается от схемы к схеме — это не похоже ни на план Б, ни на плавную эволюцию. Скорее — на попытки зацепиться рукой за ветку, пока тебя медленно засасывает в зыбучие пески. К тому же кто начинает такие движения в самый разгар сезона? А тут еще и тренер не сможет руководить командой с бровки напрямую, что также наверняка скажется на качестве.
В общем, за «Спартаком» в ближайшие недели следить будет интересно. Причем как на футбольном поле, так и в информационном. Матч с «Пари НН» должен либо показать, что красно-белые способны протянуть и без Станковича, либо продемонстрирует, что положение у сербского штаба становится практически безнадежным.
«Ростов» — «Краснодар»: реабилитируется ли чемпион после поражения от «Зенита»?
Южное дерби не всегда радует результативностью, но борьбы тут каждый раз хоть отбавляй. Проводись матч несколько недель назад, можно было бы смело сказать, что «Краснодар» — однозначный фаворит, а «Ростову» ловить совершенно нечего. Сейчас ситуация изменилась не кардинально, но все же диспозиция оппонентов немного выровнялась. Дело в первую очередь в команде Джонатана Альбы, которая откровенно завалила стартовый отрезок (четыре поражения в пяти турах), но когда дамоклов меч завис над головой испанского тренера в очень опасной близости, наметился прогресс. Ростовчане сенсационно обыграли ЦСКА, зацепили ничьи с «Ахматом» и «Балтикой» и выкарабкались из зоны вылета. Очевидны позитивные изменения в обороне — возможно, именно она станет главной фишкой «Ростова» в этом сезоне.
Что касается «Краснодара», то его уверенность в себе в последнее время могла пошатнуться после домашнего поражения от «Зенита». Но «быки» точно не смотрелись слабее по игре, питерцы просто лучше реализовали свои моменты. Да и кто знает, как повернулась бы игра, забей хозяева за минуту до гола Глушенкова, когда упустили разом несколько супермоментов. Сейчас Мураду Мусаеву нужно в первую очередь сохранить в раздевалке победный настрой. Одна неудача еще ничего не решает — в прошлом сезоне «Краснодар» вообще без шансов влетел «Зениту» на ключевом отрезке, что не помешало завоевать золото. Победа над «Ростовом» будет самоценна сама по себе, но успех в дерби — достижение в любом случае статусное. И сейчас чемпиону оно особенно важно.
«Зенит» — «Оренбург»: лучший отрезок для набора очков
Питерцы сейчас на эмоциональном подъеме после победы над «Краснодаром». Важен в первую очередь результат, но команда смогла перехватить инициативу и навязать свой футбол, и это стоит отметить жирнейшим плюсом. Наконец-то на проектные мощности выходят Луис Энрике и Максим Глушенков, люди, которые должны быть лидерами атаки. Остаются вопросы к форме Соболева, но ведь у Семака есть альтернативы — забивать могут и Кассьерра, и Лусиано. Остается дождаться выздоровления Жерсона, и тогда мы должны увидеть тот «Зенит», который должен априори быть фаворитом чемпионской гонки. Отметим и прогресс в обороне: ни одного пропущенного мяча в последних четырех встречах РПЛ.
В ближайшие три тура сине-бело-голубые обязаны набирать девять очков. Вряд ли «Оренбург» окажется способен оказать серьезное сопротивление: слишком велика разница в классе, да и в плане игры у команды Слишковича все плохо — не проходят контратаки, оборона рушится от малейшего давления. Затем у «Зенита» выезды к «Акрону» и «Сочи». Проще говоря, сейчас наступает лучшая пора, чтобы нивелировать отставание от группы лидеров: до идущего первым «Краснодара» всего три очка.
ЦСКА — «Балтика»: вытянет ли Челестини?
Армейцы заставили говорить о себе как об одних из главных притязателей на чемпионство в этом сезоне. Удивляет, как быстро Фабио Челестини смог склеить боеспособный коллектив после масштабной перезагрузки состава. Но ключевой вопрос для претендента всегда неизменен — как часто и на какой срок команда будет проваливаться в функциональную яму? Спады по ходу сезона неизбежны в любой команде, даже самой классной и сбалансированной, так что смягчать падения — одна из важнейших задач любого ориентированного на результат тренера.
ЦСКА в этом плане предстоит пройти серьезное испытание. Поражение от «Ростова» в 7-м туре должно было встряхнуть красно-синих. Конечно, очень сильно повлияло удаление Гайича в первом тайме, но теперь даже представители второй половины таблицы уверены, что отбирать очки у армейцев можно. Что уж говорить о идущей на третьем месте «Балтике», которая отстает от красно-синих всего на очко и не потерпела ни одного поражения в чемпионате.
А дальше будет не легче: ЦСКА предстоит провести два дерби — со «Спартаком» и «Локомотивом». Между ними еще вклинится пауза на матчи сборных, которая зачастую спутывает карты клубным специалистам. Если многочисленные новички успели пообвыкнуться и готовы уже сейчас приносить конкретную пользу — будет полегче. В противном случае Челестини предстоит пройти самый тяжелый отрезок своей пока короткой российской карьеры.
«Крылья Советов» — «Динамо»: Тюкавин вернулся, но что на флангах атаки?
Что за команда «Динамо» Валерия Карпина? Прошло 9 туров, а мы так и не узнали ответа на этот вопрос. В сентябре наметилась тенденция к выздоровлению: разгром «Сочи» в Кубке, результативная ничья со «Спартаком» и из последнего — выездная победа над «Оренбургом». Но после нее лучшую оценку происходящему выдал лично главный тренер бело-голубых: «Три очка взяли, и слава богу». Пока для динамовцев качество футбола действительно на втором месте — сначала нужно догонять ускакавших вперед конкурентов.
Карпин также говорит о том, что надо бы убрать необязательные пропущенные голы, но кажется, что именно конфигурация в атаке на ближайшем отрезке будет ключевой. А там грядут большие перемены. Наконец-то восстановился после травмы «крестов» Тюкавин. Константина не выпустили на искусственный газон в Оренбурге, чтобы не подвергать риску, но на матч с «Крыльями» он уже может выйти в основе. Стоит ли говорить, что «Динамо» с Тюкавиным и без него — две разные команды? Нападающий и склеивает игру в центре, и прессингует, и ассистирует, а главное — регулярно забивает. Это качество, которое самым прямым образом влияет на результаты, так что с возвращением своего главного таланта динамовцы небезосновательно связывают большие надежды.
Вместе с тем продолжает лечиться герой прошлой весны Ярослав Гладышев, с «Сочи» сломался набравший хорошую форму Макаров, продан Карраскаль, так что теперь Карпину предстоит поломать голову, как предоставить Сергееву или Тюкавину оптимальную поддержку с флангов. Выезд в Самару станет хорошей, но не самой страшной проверкой — у «Крыльев» всего одна победа в последних пяти турах, Адиев не сможет рассчитывать на Ракова, Витюгова и еще нескольких игроков. Обе команды любят атаковать на пространстве и позволяют это делать соперникам, так что ждем открытый футбол.
«Локомотив» — «Рубин»: Кузяев станет икс-фактором?
Летнее трансферное окно уже давно закрылось, но «Рубин» сумел провернуть одну из главных сделок РПЛ этого года. В Россию вернулся Далер Кузяев, подписавший контракт до конца сезона. 32-летний полузащитник провел ровный и стабильный сезон в «Гавре», показал себя в одной из лучших лиг континента, так что в его уровне сомнений нет. В рахимовские 3−5−2 ветеран должен отлично вписаться и дать необходимый команде баланс. В последнее время «Рубин» частенько пропускает, причем не от самых сильных оппонентов — получили по два гола от «Оренбурга» и «Акрона». Нет сомнений, что Далер призван в первую очередь стабилизировать игру в центре поля, что должно повлиять на позиционную структуру. Да и уровень команды после этого трансфера явно подскочил — Кузяева нужно рассматривать как потенциального лидера «Рубина», от выступлений которого будет напрямую зависеть итоговое положение в турнирной таблице.
У «Локомотива» сезон пока поделился на два отрезка. В первом команда Михаила Галактионова впечатляла результатами — четыре победы подряд, заслуженное первое место. Но с середины августа пошли потери очков, на данный момент у железнодорожников пять ничьих подряд в чемпионате. Хотя если смотреть в более широкий объектив, то «Локо» выступает чуточку выше ожиданий — все-таки пока в пассиве ни одного поражения, вместе с «Краснодаром» лучшие цифры по забитым мячам. А однозначные выводы можно будет делать к началу ноября — на этом отрезке красно-зеленые успеют сыграть с «Динамо», ЦСКА и «Зенитом». Пока же остается только наблюдать.
Марк Бессонов