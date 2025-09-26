По какой схеме намерен играть «Спартак»? Как Челестини пройдет сложный отрезок карьеры в РПЛ? Интриги 10-го тура

Но самоустранился Станкович в самый неподходящий момент. «Спартак» снова завис в позиции тактической неопределенности. Команда начинала сезон со схемой в четыре защитника, потом перешла на тройку (казалось, под этот концепт и привезли Джику с Ву), а в последних двух матчах снова выходила в расстановке с четверкой. Тренеры много говорят о том, что вариативность — это здорово, но, кажется, тут немного другой случай. «Спартак» именно шарахается от схемы к схеме — это не похоже ни на план Б, ни на плавную эволюцию. Скорее — на попытки зацепиться рукой за ветку, пока тебя медленно засасывает в зыбучие пески. К тому же кто начинает такие движения в самый разгар сезона? А тут еще и тренер не сможет руководить командой с бровки напрямую, что также наверняка скажется на качестве.