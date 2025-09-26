Сергей Игнашевич оценил работу Фабио Челестини в ЦСКА

«Я видел 95% матчей РПЛ. Высоко оцениваю работу Фабио Челестини в ЦСКА. Особенно в тех условиях, в которых он оказался. Он с чистого листа начал работать в новом чемпионате, не знал уровень соперников, уровень армейских игроков. ЦСКА показывает интересный и привлекательный футбол. Желаю им успехов в сезоне», — приводит слова Игнашевича Metaratings.