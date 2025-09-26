Ричмонд
Сергей Игнашевич оценил работу Фабио Челестини в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался о работе главного тренера армейцев Фабио Челестини в этом сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Специалист возглавил красно-синих минувшим летом после ухода из клуба Марко Николича. Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, переиграв в решающем матче «Краснодар».

«Я видел 95% матчей РПЛ. Высоко оцениваю работу Фабио Челестини в ЦСКА. Особенно в тех условиях, в которых он оказался. Он с чистого листа начал работать в новом чемпионате, не знал уровень соперников, уровень армейских игроков. ЦСКА показывает интересный и привлекательный футбол. Желаю им успехов в сезоне», — приводит слова Игнашевича Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).