Игнашевич назвал лучшую команду РПЛ в плане тактики

— Мне больше всего нравится калининградская «Балтика». Это как раз в продолжении разговора о философии Гасперини — прессинг по всему полю, великолепная физическая форма. «Балтика» больше всех бегает и лучше всех в лиге выглядит физически. Поэтому с тактической точки зрения интересно посмотреть, чем всё закончится для них в этом сезоне, — приводит слова Сергея Игнашевича «Комсомольская правда».