«Смешно читать»: Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой встал на защиту главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мне смешно читать разговоры про увольнение Станковича. Однозначно никакой замены не будет. Это незачем делать. Команда с таким составом точно скоро будет в тройке. Человеку полгода назад продлили контракт. И сейчас ничего страшного не происходит», — заявил Мостовой.

Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

24 сентября в СМИ появилась информация, что «Спартак» продолжает рассматривать и искать кандидатуры на замену Станковичу.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.