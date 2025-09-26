«Смешно читать»: Мостовой встал на защиту тренера «Спартака» Станковича

«Мне смешно читать разговоры про увольнение Станковича. Однозначно никакой замены не будет. Это незачем делать. Команда с таким составом точно скоро будет в тройке. Человеку полгода назад продлили контракт. И сейчас ничего страшного не происходит», — заявил Мостовой.
Станкович был дисквалифицирован на месяц в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.
24 сентября в СМИ появилась информация, что «Спартак» продолжает рассматривать и искать кандидатуры на замену Станковичу.
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.