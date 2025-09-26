Ловчев: не считаю, что Кузяев — звезда. Он ничего не доказал в Европе

«Я не считаю, что это звезда. И в “Зените” он не был определяющим игроком. Я о нём не говорю плохо. Но он не играл уже давно, а ехал доказывать в Европе. Не получилось, — не доказал. И сейчас у него появился великолепный вариант в боевой команде Рахимова. А так, я даже не слышал в последнее время про него», — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».