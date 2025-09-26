«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ в новом комплекте формы

«В это воскресенье сыграем в новой красно-чёрной форме! Приходите на стадион перед игрой, чтобы приобрести ее одним из первых», — говорится в сообщении.
После девяти туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 15 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками.