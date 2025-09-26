«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ в новом комплекте формы

Московский «Спартак» объявил, что проведёт матч с «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ в новом комплекте формы, который был представлен сегодня, 26 сентября. Встреча состоится в воскресенье, 28 сентября, на «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30.