Зайнутдинов помог «Динамо» огорчить Адиева в РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли на выезде самарские «Крылья Советов» в 10-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24-я) и Иван Сергеев (34-я). У проигравших голы забили Ильзат Ахметов (59-я) и Томас Галдамес (88-я).

Универсал сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Динамо» и отыграл до финального свистка. «Крылья Советов» возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

«Динамо» с 15 очками занимает промежуточное, седьмое место в таблице РПЛ, а «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре, 4 октября, «Крылья Советов» отправятся в гости к казанскому «Рубину», а «Динамо» примет дома столичный «Локомотив».

Отметим, что Зайнутдинов попал в расширенный состав сборной Казахстана на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

Крылья Советов
2:3
Первый тайм: 0:3
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
26.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Валерий Карпин
Голы
Крылья Советов
Ильзат Ахметов
(Кирилл Печенин)
59′
Томас Галдамес
(Ильзат Ахметов)
88′
Динамо
Даниил Фомин
(Эль Мехди Маухуб)
9′
Бителло
(Антон Миранчук)
24′
Иван Сергеев
34′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
82′
14
Михайло Баньяц
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
2
Кирилл Печенин
64′
9
Алексей Сутормин
91
Владимир Игнатенко
46′
77
Ильзат Ахметов
11
Амар Рахманович
72′
38
Адольфо Гайч
19
Иван Олейников
78′
26
Джимми Марин
Динамо
99
Андрей Лунев
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
50
Александр Кутицкий
68′
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
90′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
90′
88
Виктор Окишор
33
Иван Сергеев
74′
70
Константин Тюкавин
14
Эль Мехди Маухуб
68′
17
Ульви Бабаев
Статистика
Крылья Советов
Динамо
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
9
20
Удары в створ
2
6
Угловые
3
9
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти