Зайнутдинов помог «Динамо» огорчить Адиева в РПЛ

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24-я) и Иван Сергеев (34-я). У проигравших голы забили Ильзат Ахметов (59-я) и Томас Галдамес (88-я).