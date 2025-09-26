Ричмонд
«Динамо» отлично играло и снова забило три. Но чуть не упустило победу над «Крыльями»

Бело-голубые выиграли в Самаре — 3:2.

Источник: ФК «Динамо»

«Динамо» перед выездом в Самару одержало две гостевые победы — кубковую 4:0 над «Сочи» и 3:1 в чемпионате над «Оренбургом», однако настроение болельщиков они не сильно подняли. Чтобы понять почему, достаточно привести фразу Валерия Карпина с последней пресс-конференции: «Я никакого рисунка не увидел». Качество игры бело-голубых по-прежнему было крайне низким, да и место в таблице претендента на золото удручало.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 10, 26.09.2025, 18:00
Крылья Советов
2
Динамо
3

«Динамо» делило девятую строчку с «Ахматом» и как раз с «Крыльями», в гости к которым москвичи приехали. Однако в первом тайме сложилось впечатление, что мы видим встречу не соседей в таблице, а как минимум оппонентов с разных полюсов. Или даже представителей разных лиг.

«Крылья» хорошо начали сезон, но теперь провалились в яму — только одна победа и одна ничья в последних пяти турах. Теперь — в шести. На этом отрезке были домашние 0:6 от «Краснодара», с «Динамо» 0:3 горело на табло уже к 34-й минуте.

Валерий Карпин окончательно определился с составом, замены только вынужденные. На сей раз дисквалифицирован оказался Касерес — вышел Кутицкий. Все остальное — стабильно.

Бело-голубые наконец-то порадовали фанатов не только голами (их в последнее время хватало), но и игрой. Увидели мы и рисунок, и козыри, которыми москвичи могут бить соперника. Быстрые вингеры бегут за спины, а им идут забросы — так пришли первые два гола. Зайнутдинов и Миранчук со своей половины закинули Маухубу и Бителло, марокканец в касание отдал голевую Фомину, а бразилец завершил атаку сам — 0:2.

Плюс стандарты. Несколько раз после них спас Песьяков, но не в случае, когда Сергеев добил отскочивший мяч из центра штрафной. Иван не стал праздновать — в прошлом сезоне он здорово играл именно в «Крыльях».

Москвичи владели подавляющим преимуществом, продолжали создавать массу моментов, но крупный счет, похоже, расслабил — инстинкт убийцы притупился, реализация упала до нуля, хотя у одного только Сергеева было еще три отличных возможности. Мог забить и Тюкавин первый гол в РПЛ после полугодичной паузы — рядом со штангой после углового, затем в стойку с разворота.

«Крылья» же одну из немногочисленных контратак разыграли прекрасно — Ахметов с линии штрафной четко уложил мяч в угол — 1:3.

А на 88-й минуте самарцам вообще удалось оживить интригу, сократив счет до минимального — Галдамес замкнул навес Ахметова. После первого тайма это казалось невероятным, но в концовке хозяева даже могли уйти от поражения. Впрочем, это было бы уже слишком по такой игре с большим преимуществом «Динамо».

Команда Карпина, кажется, начинает нащупывать свою игру, но точнее мы сможем узнать ответ в следующем туре, когда бело-голубые встретятся с «Локомотивом». «Крылья» же продолжают падение.

Константин Алексеев

