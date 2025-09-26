«Динамо» отлично играло и снова забило три. Но чуть не упустило победу над «Крыльями»

Бело-голубые наконец-то порадовали фанатов не только голами (их в последнее время хватало), но и игрой. Увидели мы и рисунок, и козыри, которыми москвичи могут бить соперника. Быстрые вингеры бегут за спины, а им идут забросы — так пришли первые два гола. Зайнутдинов и Миранчук со своей половины закинули Маухубу и Бителло, марокканец в касание отдал голевую Фомину, а бразилец завершил атаку сам — 0:2.