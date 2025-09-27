Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой

Сегодня, 26 сентября, команда Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.
«Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Простой дам вам совет, если хотите: просто-напросто не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете её на сто процентов. И всё. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
26.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Валерий Карпин
Голы
Крылья Советов
Ильзат Ахметов
(Кирилл Печенин)
59′
Томас Галдамес
(Ильзат Ахметов)
88′
Динамо
Даниил Фомин
(Эль Мехди Маухуб)
9′
Бителло
(Антон Миранчук)
24′
Иван Сергеев
34′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
82′
14
Михайло Баньяц
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
2
Кирилл Печенин
64′
9
Алексей Сутормин
91
Владимир Игнатенко
46′
77
Ильзат Ахметов
11
Амар Рахманович
72′
38
Адольфо Гайч
19
Иван Олейников
78′
26
Джимми Марин
Динамо
99
Андрей Лунев
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
19
Бактиер Зайнутдинов
50
Александр Кутицкий
68′
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
90′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
90′
88
Виктор Окишор
33
Иван Сергеев
74′
70
Константин Тюкавин
14
Эль Мехди Маухуб
68′
17
Ульви Бабаев
Статистика
Крылья Советов
Динамо
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
9
20
Удары в створ
2
6
Угловые
3
9
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
