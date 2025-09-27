Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой

«Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Простой дам вам совет, если хотите: просто-напросто не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете её на сто процентов. И всё. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.