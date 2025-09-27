Валерий Карпин: Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг

— Да не тот и не другой ничего особо не достигли. Достижения абсолютно разные. Футболист играет в футбол. Свою игру сыграл, гол забил или не забил, сыграл хорошо — молодец. Команда проиграла, но он молодец. Условно: Карпин сыграл хорошо, а команда проиграла. И? А про тренера так не скажешь, что сегодня сыграл хорошо, а команда проиграла. Проблема всегда в тренере или на тренере. Говорить о достижениях… Как футболист я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли давным-давно. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И? В истории это и останется, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.