Талалаев — о конфликте с Бубновым: «Я жесткий и не стесняюсь этого»

— Человек заслужил своей карьерой определенное отношение к себе. Но то, что ты через время начинаешь перешагивать, хамить… Может, я кого-то разочарую в этой жизни, но я не смотрел выпуски их шоу год. И я вышел туда в эфир только потому, что мне позвонил друг и попросил. Я приехал с велосипедной прогулки, в спортивном костюме и с красным лицом, выхожу туда (в эфир), и тут на меня набрасывается человек, которого я не ожидал увидеть. Ни здрасте, ни до свидания, говорит: «Когда вас уволят?» Какая была бы ваша реакция?